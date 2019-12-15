Москва, , 04:54 — REGNUM Четвертым председателем политической партии «Яблоко» станет Николай Рыбаков, его кандидатуру поддержали 69 делегатов XXI съезда политического образования, сообщает 15 декабря пресс-служба партии.

На втором месте по числу отданных мандатов — Лев Шлосберг. Глава Псковского отделения «Яблока» набрал 40 голосов. На третьем месте руководившая организацией с 2015 года Эмилия Слабунова, за нее проголосовали 19 делегатов съезда.

В своем выступлении в связи с избранием на должность председателя Рыбаков заявил о желании сделать лучше и партию, и Россию. «Моя основная задача — сделать «Яблоко» современным, модным», — цитирует председателя РИА Новости.

По мнению Рыбакова, в партию будут приходить люди и она станет интеллектуальным центром и в Москве, и в регионах. Результатом новой политики станет возвращение «Яблока» в Госдуму уже в 2021 году.

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