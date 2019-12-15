Вашингтон, , 02:58 — REGNUM Процедура импичмента президента США Дональда Трампа завершится примерно в середине января, заявил 14 декабря сенатор-республиканец председатель юридического комитета сената Линдси Грэм в интервью CNN.

Свое мнение по поводу процедуры отстранения от должности президента США сенатор высказал на полях форума в Катаре. «Эта вещь поступит в Сенат, и она умрет быстро, — пообещал Грэм, — и я сделаю все от меня зависящее, чтобы она умерла быстро».

Ситуацию с импичментом сенатор назвал «партизанской чепухой». Однако Трамп выйдет из этой ситуации сильнее.

«Я думаю, что лучшее, что может сделать Америка, — это оставить это позади», — заявил сенатор, а противникам действующего президента он порекомендовал проголосовать против него на грядущих выборах главы государства.

Напомним, по мнению экспертов, даже если Палата представителей конгресса США большинством голосов демократов и проголосует за отстранение Трампа от власти, то данное решение не поддержит сенат, большинством голосов в котором владеют республиканцы.