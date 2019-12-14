Нижний Новгород, , 21:24 — REGNUM Депутат Государственной думы Вадим Булавинов заявил, что не дарил главе администрации Балахинского района Нижегородской области Алексею Левковичу баночку с вазелином, об этом 14 декабря он рассказал в интервью изданию «Подъем».

"Не главе района, а именно подрядчику. Левкович это просто взял», — отметил Булавинов, добавив, что эту баночку чиновник и подрядчик могут поделить на двоих.

Тем не менее, во время открытия школы в поселке Гидроторф, депутат говорил, что «подарок» предназначен в том числе и Левковичу.

Тем, кто посчитал жест парламентария оскорбительным, Булавинов посоветовал почитать инструкцию к применению вазелина.

«Кто посчитал это агрессивным жестом, пусть почитают инструкцию применения вазелина. Там много для чего он применяется. А каждый может думать в меру своей испорченности. Я дарил с посылом, чтобы язык смазывать — врут много», — резюмировал депутат.

Напомним, 12 декабря на открытии школы в поселке Гидроторф депутат Государственной думы подверг резкой критике администрацию района за долгое строительство образовательного учреждения, а также за превышение заложенной в бюджет сметы.

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