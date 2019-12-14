Киев, , 19:30 — REGNUM Украина могла бы в 2020 году экспортировать газ, если бы она увеличила объемы собственной добычи, а следовательно рыночная цена за него для жителей страны была бы существенно ниже. Об этом 14 декабря сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook.

«И вопрос о ценах на газ больше не может использоваться для политических спекуляции. Вот так мы платим за некомпетентность и экономику», — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что увеличение объемов добычи собственного газа позволило бы обеспечить высокий уровень энергоэффективности в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в интервью агентству Reuters премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство не отменит повышение цен на газ, которое произошло с 1 ноября 2018 года, старые тарифы не вернутся. Он отметил, что не будет прислушиваться к требованиям отменить рост цен на газ. «Популизм привел к слабости Украины. Этого нельзя допускать», — сказал Гройсман. Он сообщил, что в будущем Украина будет получать сжиженный природный газ (СПГ, LNG) из США.

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