«Нафтогаз» поднимает цены и просит субсидии у правительства

Киев, , 18:22 — REGNUM Украинский депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул обещает снизить цену на газ для населения после выборов. Об этом Вилкул написал 16 ноября на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что с 2014 года цена на газ для населения выросла более чем в 10 раз.

«После выборов мы ее снизим и разберемся с нынешними чиновниками, которые рассматривают «Нефтегаз», как бездонную кормушку», — пообещал Вилкул.

«В 2017 г. чистая прибыть «Нафтогаза» — 40 млрд грн (1,440 млрд долл). В 2018 г. чиновники НАКа выплатили себе премий на 1,2 млрд грн (43 млн долл.). А на 2019 год, кроме тех миллиардов, которые «Нафтогаз» отбирает у населения Украины, руководство этого государственного монополиста потребовало из госбюджета еще 230 млрд гривен (8,282 млрд долл.), это почти 20% госбюджета. То есть вся страна должна работать на чиновников «Нафтогаза»… Они что, деньги едят?!» — отметил Вилкул.

Ранее, 23 октября, украинское агентство «Украинские новости» со ссылкой на копию письма руководства «Нафтогаза» сообщило, что компания попросила у правительства бюджетной поддержки на собственную деятельность и компенсацию расходов по поставкам газа для населения на сумму более 230 миллиардов гривен.

Исходя из него, на субсидии предлагается выделить 90 млрд грн (3,240 млрд долл), на компенсацию за выполнение соцобязательств с учетом задолженности — 24 млрд грн 9864 млн долл), на компенсацию для АО Укргаздобыча потерь от реализации газа по ценам ниже рыночных — 92,8 млрд грн (3,341 млрд долл). Также НАК просит предоставление госгарантий по обязательствам компании на 28 млрд грн (1,008 млрд долл) и компенсацию для покрытия разницы в тарифах — 1,84 млрд грн (66 млн долл).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в интервьюагентству Reuters премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство не отменит повышение цен на газ, которое произошло с 1 ноября 2018 года, старые тарифы не вернутся.

Премьер отметил, что не будет прислушиваться к требованиям отменить рост цен на газ. «Популизм привел к слабости Украины. Этого нельзя допускать», — сказал Гройсман.

Он сообщил, что в будущем Украина будет получать сжиженный природный газ (СПГ, LNG) из США.

«Сжиженный газ очень интересен для Украины», — сказал Гройсман.

Напомним, в октябре премьер Гройсман заявил о повышении цены на газ для населения на 23,5% (до 307 долл за 1 тыс кубометров) с 1 ноября.