Киев, , 16:00 — REGNUM О ликвидации в юридическом поле так называемых Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП) и Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ) заявил спикер так называемой Православной Церкви Украины Евстратий Зоря. Об этом он написал 14 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«На заседании Архиерейского Собора Митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций «Киевская Патриархия УПЦ КП» и «Патриархии УАПЦ», — отметил Зоря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ликвидированной УПЦ КП Филарет ранее на брифинге заявил о том, что считает ликвидацию возглавляемой им структуры, которая в данный момент не является зарегистрированной юридической организацией, незаконной и намерен бороться за регистрацию «киевского патриархата». Он также заявил, что именно возглавляемая им псевдоцерковная структура является единственной независимой «церковью» на Украине.

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«Киевский патриархат», равно как и «УАПЦ» были ликвидированы их главами накануне так называемого объединительного собора, состоявшегося 15 декабря 2018 года. На базе ликвидированных псевдорелигиозных структур была образована так называемая ПЦУ.