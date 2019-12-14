Киев, , 11:08 — REGNUM Так называемая украинская православная церковь киевского патриархата является единственной независимой на Украине церковью. Об этом заявил глава «киевского патриархата» Филарет на пресс-конференции, сообщают 13 декабря «Украинские новости».

Глава раскольничьей структуры также подчеркнул, что глава так называемой ПЦУ («легализованной» константинопольским патриархом Варфоломеем раскольничьей структуры) Епифаний ведет борьбу за недвижимость «киевского патриархата», которая по словам Филарета «есть по всей Украине».

Глава украинских раскольников Филарет также анонсировал на 20 декабря форум в «защиту» возглавляемой им структуры, посетовав также на то, что министерство культуры Украины незаконно сняло с регистрации в качестве юридического лица «киевский патриархат» (т. н. УПЦ КП). А за помощью в возврате регистрации возглавляемой им структуры Филарет намерен обратиться к представителям ОБСЕ и ООН.

Филарет также подчеркнул, что т. н. УПЦ КП является якобы единственной на Украине независимой церковью и ее необходимо поддержать. Кроме того, он отметил негативные результаты так называемого объединительного собора, который состоялся 15 декабря 2018 года. Филарет пояснил свое утверждение тем, что появление т. н. ПЦУ еще больше раскололо украинское общество.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 декабря 2018 года в Киеве состоялся так называемый собор, объединивший раскольников из так называемых Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ), а также двух митрополитов канонической Украинской Православной Церкви. Структура возникшая на базе украинских раскольников получила название «ПЦУ» и ее возглавил ставленник Филарета Епифаний. Для того, чтоб образовать ПЦУ накануне собора (15 декабря 2018 года) УПЦ КП и УАПЦ заявили о своем роспуске.

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6 января в Стамбуле Епифаний получил томос об автокефалии (независимости) из рук главы Константинопольской Православной Церкви Варфоломея. В скором времени между Филаретом и Епифанием возник конфликт. Филарет заявил, что Епифаний нарушил договоренность, которая была между ними. Согласно договоренности, Филарет якобы должен был быть реальным руководителем ПЦУ внутри Украины, а Епифанию отводилась роль своеобразного представителя данной структуры на международном уровне. Позже Филарет заявил также о том, что томос ставит ПЦУ в зависимость от Константинопольской Церкви и настоял на отказе выполнять некоторые требования данного церковного документа. Фактически на данный момент Филарет и некоторые поддержавшие его раскольничьи «священнослужители» находятся в состоянии раскола от ПЦУ.

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