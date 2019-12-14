Москва, , 13:26 — REGNUM Законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести» внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

На звание могут рассчитывать города, жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм.

Основаниями для получения звания служит награждение предприятий, располагавшихся в 1941 — 1945 годах на территории города, государственными наградами или вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны, награждение работников таких предприятий государственными наградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в годы Великой Отечественной войны.

Потребуется ходатайство о присвоении звания «Город трудовой доблести» с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук (РАН).

Вместе со званием города местные власти получают и обязанности: им следует обеспечивать реализацию мер по сохранению военно-исторического и трудового наследия и по патриотическому воспитанию жителей города, прежде всего молодежи.

В городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести», устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа Президента Российской Федерации о присвоении этого звания, а также проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы) и в День города.