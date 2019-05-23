Филарет отказался выполнять ряд положений томоса об автокефалии

Киев, , 17:59 — REGNUM Почётный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что не станет выполнять три положения томоса об автокефалии, полученного от Константинопольского патриархата, передаёт 23 мая издание «Новое время».

По его словам, новосозданная церковная структура на Украине в соответствии с положениями томоса ставится «почти в такую же зависимость от Константинополя, как та, в которой находится УПЦ Московского патриархата от Москвы».

Речь идёт о пунктах, согласно которым заграничные приходы бывшей УПЦ Киевского патриархата переходят в состав Константинопольского патриархата, новой украинской церкви запрещается варить миро, а решать конфликтные ситуации внутреннего характера предписывается исключительно по согласованию с Фанаром.

«Три пункта, которые отбирают у нас права автокефальной церкви. По названию мы — автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь. Мы не отказываемся от томоса, но не будем выполнять эти три условия», — заявил Филарет.

Напомним, 15 мая на пресс-конференции в Киеве Филарет раскритиковал предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания и экс-президента Петра Порошенко за то, что его фактически отстранили от управления церковью, нарушив договорённости, которые были достигнуты между ними перед получением томоса.

«Была договоренность не только с Епифанием и президентом, но и со всеми архиереями на архиерейском соборе, что после получения томоса я, как патриарх, буду руководить церковью на самой Украине, а снаружи будет эту церковь представлять митрополит Епифаний», — сказал он.

Между тем, по словам Филарета, Епифаний теперь «руководит сам», даже не обращаясь к нему за советами, а самого его пытаются «отправить на покой». Филарет считает, что церкви на Украине грозит новый раскол, а полученный от Константинополя документ о признании её независимости может быть отозван.