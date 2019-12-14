Тбилиси, , 10:53 — REGNUM В Грузии разочарованы решением суда Южной Осетии, оставившего грузинского врача Важу Гаприндашвили в заключении и намерены приложить все усилия и мобилизовать мировое сообщество, чтобы добиться его освобождения.

Соответствующие заявления после того, как стало известно решение Цхинвальского суда, сделали президент Грузии и представитель МИД.

«Несмотря на все попытки и активное участие мирового сообщества, незаконно задержанного врача Важу Гаприндашвили оставили в заключении, что еще больше усложняет и без того тяжелую ситуацию», — заявила президент Саломе Зурабишвили.

Она еще раз призвала международных партнеров Грузии приложить все усилия для немедленного освобождения Важи Гаприндашвили.

«Совершенно неприемлемым фактом» назвал решение суда и представитель МИД Грузии Владимир Константиниди.

«Важа Гаприндашвили остается в незаконном заключении у оккупационного режима, что еще больше усложняет ситуацию на месте с гуманитарной точки зрения и безопасности. Министерство иностранных дел продолжает активно работать по всем направлениям, чтобы как можно скорее был освобожден грузинский врач. Мы с первого же дня активно используем все возможные платформы, уровни и возможности для того, чтобы добиться максимальной консолидации мирового сообщества. Примером можем привести проведенные в последний период встречи на высоком и высшем уровне, в том числе в Женевском формате, на которых был поставлен вопрос освобождения незаконно задержанного Важи Гаприндашвили», — заявил Константиниди.

Как сообщают грузинские СМИ, семья Важи Гаприндашвили намерена 15 декабря провести акцию протеста у «линии оккупации», на границе с Южной Осетией, и потребовать освобождения врача. Родственники Важи Гаприндашвили призывают всех сограждан присоединиться к их акции.

Напомним, что Важа Гаприндашвили был задержан правоохранительными органами Южной Осетии 9 ноября по обвинению в незаконном пересечении границы. 13 декабря Цхинвальский суд оставил его в заключении. Следующий процесс по его делу назначен на 20 декабря. По информации грузинской стороны, виновным в предъявляемом ему обвинении Важа Гаприндашвили себя не признает.