Тбилиси, 14 декабря 2019, 10:53 — REGNUM В Грузии разочарованы решением суда Южной Осетии, оставившего грузинского врача Важу Гаприндашвили в заключении и намерены приложить все усилия и мобилизовать мировое сообщество, чтобы добиться его освобождения.
Соответствующие заявления после того, как стало известно решение Цхинвальского суда, сделали президент Грузии и представитель МИД.
Она еще раз призвала международных партнеров Грузии приложить все усилия для немедленного освобождения Важи Гаприндашвили.
Как сообщают грузинские СМИ, семья Важи Гаприндашвили намерена 15 декабря провести акцию протеста у «линии оккупации», на границе с Южной Осетией, и потребовать освобождения врача. Родственники Важи Гаприндашвили призывают всех сограждан присоединиться к их акции.
Напомним, что Важа Гаприндашвили был задержан правоохранительными органами Южной Осетии 9 ноября по обвинению в незаконном пересечении границы. 13 декабря Цхинвальский суд оставил его в заключении. Следующий процесс по его делу назначен на 20 декабря. По информации грузинской стороны, виновным в предъявляемом ему обвинении Важа Гаприндашвили себя не признает.