Эр-Рияд, , 09:55 — REGNUM Трое военнослужащих Саудовской Аравии погибли недалеко от границы с Йеменом, об этом 14 декабря сообщает агентство SPA.

Среди погибших был один офицер и двое рядовых, подробности инцидента не сообщаются. отмечается, что военные погибли в районе границы с Йеменом.

Напомним, вооруженные силы Саудовской Аравии возглавляют арабскую коалицию, ведущую войну с йеменскими повстанцами-хуситами. Конфликт продолжается несколько лет, однако далек от своего завершения.

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