Ниамей, , 09:12 — REGNUM Президент Нигера Махамаду Иссуфу почтил память военнослужащих погибших в результате нападения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 14 декабря сообщает портал Niamey.com.

В связи с гибелью большого числа военнослужащих на нигерийской авиабазе, в стране был объявлен трехдневный траур. Убитые будут похоронены на главном кладбище страны в столице страны, городе Ниамей.

Напомним, во вторник 10 декабря боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали военный лагерь в деревне Инатес, недалеко от границы с Мали. В результате чего погиб 71 военнослужащий нигерийской армии.

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