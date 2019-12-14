Вашингтон, , 06:57 — REGNUM Юридический комитет палаты представителей Конгресса США утвердил две статьи обвинения против американского лидера Дональда Трампа в рамках импичмента, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что комитет решил обвинить президента США в злоупотреблении властью и попыткам препятствовать расследованию Конгресса. За обвинение проголосовали 23 члена комитета из Демпартии, против — 17 республиканцев. На следующей неделе эти статьи будут рассмотрены в палате представителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря президент США Дональд Трамп назвал демократов «партией ненависти». Он подчеркнул, что считает несправедливой процедуру запуска импичмента.

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