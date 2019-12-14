Москва, , 01:52 — REGNUM Испытание ракеты средней дальности в Соединенных Штатах, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), может стать «черной датой» для Европы, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Испытание США баллистической ракеты средней дальности, к которому они готовились задолго до выхода из ДРСМД, может стать «черной датой"для Европы, если за этим последует размещение ракет США на континенте. Оно вернет Европу к ядерной конфронтации времен «холодной войны». Мрачный сценарий», — заявил российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков прокомментировал испытательный пуск баллистической ракеты в США. По его словам, эти испытания лишь подтверждают, что ДРСМД был сломан по американской инициативе. Причем, как отметил Песков, к этому шагу Вашингтон давно вел подготовку.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков отреагировал на испытание в США запрещенной ДРСМД ракеты