Нью-Йорк, США, , 00:52 — REGNUM Чилийские полицейские и военнослужащие, применявшие силу против демонстрантов в ходе протестов в Чили и замеченные в нарушении прав человека, должны понести наказание, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление комитета по правам человека ООН.

По данным комитета, «тревожно большое число» людей — 345 человек — в Чили получили травмы глаз в хоте разгона демонстраций силовиками.

«Мы выяснили, что действия полиции на демонстрациях носили фундаментально репрессивный характер», — говорится в докладе.

Также в докладе отмечается, что избыточное применение силы правоохранителями и военнослужащими в Чили приводило к убийствам, травмам, пыткам и даже сексуальному насилию. В связи с этим ООН призывает чилийские власти расследовать преступления силовиков и наказать виновных в нарушении прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября президент Чили Себастьян Пиньера призвал силовиком противостоять «могущественному и беспощадному врагу», который якобы является причиной насилия в стране. К врагам Пиньера отнес «вандалов, грабителей, тех, кто создает баррикады».

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