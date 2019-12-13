Нью-Йорк, США, , 20:59 — REGNUM Военную технику, которую можно использовать против России и Китая, нужно закупать Пентагону, заявил 13 декабря американский министр обороны Марк Эспер на мероприятии «Совет по международным отношениям».

По словам главы Пентагона, приобретение техники для военных действий в «третьих» странах не столь актуально. Нужно переориентироваться на противодействие Китаю и России с их противовоздушной и противоракетной обороной.

Эспер «Мы должны отказываться от приобретения техники, пригодной для операций в Афганистане, и закупать технику, созданную с использованием технологий «стелс», которая может быть использована против России или Китая».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эспер заявил, что Китай и Россия сейчас находятся в фокусе внимания Пентагона.

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