Вашингтон, , 20:26 — REGNUM Затеянный демократами безумный фарс с импичментом президента США Дональда Трампа привёл к очередному позору, заявила 13 декабря пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Оценивая итоги голосования в юридическом комитете нижней палаты американского Конгресса, утвердившего 13 декабря две обвинительные статьи против Трампа, Гришэм сказала: теперь, после действий палаты преставителей, Трампу остаётся только уповать на справедливость Сената.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, республиканцы в Сенате пытаются снять обвинения с Трампа, которые предъявляют ему демократы, инициировавшие процедуру импичмента. Пока обвинения рассматриваются на уровне юридического комитета палаты представителей Конгресса (нижней палаты).

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Утром 13 декабря в этом комитете прошло голосование по двум статьям обвинений: о злоупотребление Трампом и его командой властью и о создании препятствий в расследовании Конгресса. Демократы, которых в нижней палате больше, продавили одобрение этих обвинений.

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