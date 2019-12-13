Москва, 13 декабря 2019, 17:20 — REGNUM Современная миграционная политика России приносит стране лишь социальное и межнациональное напряжение, деградацию и коррупцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года естественная убыль населения Российской Федерации, по прогнозам специалистов Росстата, станет рекордной за последние 11 лет — 259,6 тысяч человек.
Читайте ранее в этом сюжете: Миграция не поможет решить демографические проблемы России — эксперт