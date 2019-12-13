Москва, , 17:20 — REGNUM Современная миграционная политика России приносит стране лишь социальное и межнациональное напряжение, деградацию и коррупцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

«Миграционная политика в том виде, в котором она существует сегодня в России, приносит нам социальное и межнациональное напряжение, деградацию рынка труда, дополнительные нагрузки на системы образования и здравоохранения, религиозный экстремизм, рост этнопреступности, коррупцию в органах государственной власти, правоохранительной системе и других сферах», — уверен политик.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года естественная убыль населения Российской Федерации, по прогнозам специалистов Росстата, станет рекордной за последние 11 лет — 259,6 тысяч человек.

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