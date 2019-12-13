Москва, , 17:11 — REGNUM Инокультурная миграция в России не может служить решением демографических проблем страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

«Последним прибежищем отечественных бюрократов от демографии долгое время оставалась миграция. Разумеется, это были всего лишь «розовые очки», за которыми чиновники прятались от реальной картины жизни. Любой здравомыслящий человек понимает, что миграция — особенно инокультурная — для России не может служить решением демографических проблем. А если бы даже вдруг вся Средняя Азия переселилась в Россию, это было бы частичное замещение коренного населения, прежде всего — русских, что является другой, ещё более серьезной демографической проблемой, просто катастрофой. Впрочем, в ряде регионов такая проблема уже давно существует», — отметил Фёдор Бирюков.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года естественная убыль населения России, по прогнозам статистиков, станет рекордно высокой— 259,6 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Политик: гражданам России нужна достойная жизнь, а не примитивное выживание

Читайте развитие сюжета: Миграционная политика России плодит коррупцию и деградацию — политик