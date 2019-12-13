Тбилиси, , 16:42 — REGNUM Решение общаться на русском языке во время встречи стран-участниц ГУАМ в Киеве принял премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом рассказал официальный представитель премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани, 13 декабря сообщает корреспондент газеты «Взгляд».

По данным журналистов, в Грузии представители оппозиционных партий начали критиковать главу грузинского правительства Георгия Гахария за то, что он делал официальные заявления на русском языке, и Чиковани рассказал о некоторых подробностях организации саммита.

Как сообщил представитель главы правительства, русский язык является рабочим для стран объединения ГУАМ, куда кроме Грузии и Украины входят Азербайджан и Молдавия. Во время встречи 12 декабря решение, на каком языке делать официальные заявления приняла украинская сторона, которая принимала представителей других стран в Киеве, отметил он.

«По решению премьер-министра Украины комментарии делались на рабочем языке ГУАМ», — сказал Чиковани.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на саммите ГУАМ представители стран-участниц говорили о создании зоны свободной торговли.