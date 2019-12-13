Триполи, , 16:06 — REGNUM Фельдмаршалу Ливийской национальной армии Халифе Хафтару едва ли удастся захватить Триполи за несколько дней, отметила в своем комментарии в пятницу, 13 декабря, эксперт Российского института стратегических исследований Мария Махмутова, передает корреспондент.

Поставленную Хафтаром задачу невозможно решить бескровно, если Ливийская национальная армия войдёт в столицу, будет множество жертв, а сам город могут просто сравнять с землёй, полагает эксперт.

Новое наступление Хафтара, вероятно, связано с соглашением по морским зонам, заключенным правительством национального согласия Ливии и Турцией: зона, которую была разделена, небольшая, но для Египта, Греции, Кипра это неприемлемый шаг, ведь именно за эти пограничные зоны ведут спор данные страны, отметила Махмутова.

Даже в случае взятия Триполи останется ещё много городов, которые не подчинены Хафтару, и фельдмаршал направляет силы не столько на захват столицы, сколько на принуждение правительства национального согласия договориться о будущем единой Ливии, считает эксперт.

«Хафтар стремится к тому, чтобы все исламистские круги, особенно «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ), были полностью выведены из политического процесса. Фельдмаршал хочет, чтобы страна развивалась по светскому пути», — добавила Махмутова.