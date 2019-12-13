Минск, , 15:07 — REGNUM «Больные вопросы» намерен обсудить Александр Лукашенко с Владимиром Путиным 20 декабря на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге, а затем продолжить переговоры. Об этом белорусский лидер заявил 13 декабря, посещая минский Белорусский государственный медицинский университет.

Предыдущие переговоры безуспешно прошли в Сочи: 6 декабря встречались премьер-министры, а 7 декабря переговоры прошли на уровне президентов с участием членов правительств. Межправительственная рабочая группа к встрече лидеров должна была подготовить пакет документов об углублении экономической интеграции в формате Союзного государства. По итогам сочинских переговоров пакетное соглашение не было одобрено, разногласия остались.

Сегодня, выступая в минском медуниверситете, Лукашенко анонсировал предстоящие этапы переговоров с Владимиром Путиным и правительства РФ: «20-го на саммите в Санкт-Петербурге. Затем, возможно, предстоит ещё несколько раундов переговоров с Российской Федерацией по больным вопросам».

Белорусское госинформагентство БелТА напомнило, что 10 декабря Лукашенко на встрече с прежней главой своей администрации Натальей Кочановой и новым главой Игорем Сергеенко сообщал о предстоящих переговорах. Тогда Лукашенко сообщил, что в тот же день обсудил этот вопрос с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

«Он с удовольствием согласился, что мы где-то пересечемся, найдем момент. Говорит, даже и в Минск может приехать. Думаю, мы найдем место, где встретиться. Возможно, еще придется после 20-го встретиться и с Президентом России, чтобы уже окончательно расставить точки над «i» по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик», — поведал тогда Лукашенко.