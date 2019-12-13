Вашингтон, , 14:47 — REGNUM Характеристики крылатой ракеты, запущенной 12 декабря американскими военными, показывают, что у Пентагона на подходе уже имеется целая гамма вооружений, не вписывающихся в параметры ДРСМД, отметил в пятницу, 13 декабря, эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Называя Россию «нарушителем» договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Вашингтон изначально планировал новый виток гонки вооружений, считает эксперт.

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Скорее всего подобная политика США связана не только с действиями администрации Трампа, это — долгосрочная линия политики мирового гегемона, стремящегося давить на геополитических противников с позиции силы, отметил Ермаков.

При этом нет уверенности, что союзники США по НАТО поддержат такие конфронтационные действия, на саммите НАТО в Лондоне представители целого ряда стран альянса говорили, что не хотели бы повторения гонки вооружений, подчеркнул эксперт.

«Они понимают: своими действиями США делают их целями ответного удара. У стран НАТО пока ещё есть возможность последовать разумным предложениям Москвы и хотя бы на первое время ввести мораторий на развёртывание подобных ракет», — добавил Ермаков.