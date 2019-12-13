Санкт-Петербург, , 14:01 — REGNUM Новоизбранные муниципалы одного из МО Петербурга не могут найти сотни кубометров щебня, закупленных прежним главой местной администрации в последний день работы. Об этом сообщил председатель МО №72 Павел Швец.

«В последний день работы на должности главы местной администрации экс-глава МО 72 Илья Бондарев купил 20 камазов щебня», — заявил Швец.

Он пояснил, что 20 ноября состоялось последнее заседание конкурсной комиссии и заседание муниципального совета по выбору главы местной администрации, депутаты выбирали между прежним главой Ильей Бондаревым и новым кандидатом Ольгой Тенищевой. В результате тайного голосования Совет предпочел Тенищеву, которая приступила к обязанностям с 21 ноября.

«Именно в этот день, отложив все обязательные платежи, не оплатив счет за уборку муниципалитета за октябрь, Илья Бондарев, в свой последний рабочий день на должности главы администрации, решил на все имеющиеся на счету деньги купить щебня», — добавил Швец.

Речь идет о 285 кубометрах щебня по предоплате. Они были закуплены у ООО «Оптима», у которой ранее, как выяснили новые депутаты, их предшественники покупали тысячи кубометров земли, местоположение которых пока тоже не вполне ясно.

«Естественно, никакие конкурсные процедуры соблюдены не были, договора в бухгалтерии нет, щебня нет, руководство фирмы на связь не выходит», — утверждает Швец.

Контракты по завозу земли в муниципалитет №72, согласованные прежним составом совета, депутаты обнаружили в начале декабря. Они сообщили, что изучили все документы, и по бумагам выходит, что в течение 2019 года на территорию муниципалитета на 800 самосвалах завезли 11,3 тыс. кубов земли почти на 11 млн рублей. Поставщиками значатся ООО «Оптима» и ООО «ПромЭкоСинтез», оба возглавлял директор по фамилии Серушков.

Землю должны были поставлять в мешках по указанным в контрактах адресам, причем последний контракт был заключен лишь 8 ноября с поставкой до 19 ноября, то есть за день до проведения муниципального совета по выбору нового главы местной администрации, когда Ольгу Тенищеву предпочли Илье Бондареву.

«Конкурсные процедуры по закупке земли не проводились, на сайте госзакупок информация отсутствует», — заявили депутаты. Они добавили, что 8 ноября, в день заключения последнего контракта на землю, у одного из поставщиков — ООО «ПромЭкоСинтез» — сменились владелец, гендиректор и юридический адрес.

Муниципалы попытались через местных жителей выяснить, привозили ли землю на указанные в контрактах адреса. Некоторые петербуржцы свидетельствовали, что если и видели завозы, то не в указанном количестве, а некоторые и вовсе опровергли данные о завозах.

«По информации ТСЖ Турку, 29 муниципалитетом №72 земля к нашему дому для благоустройства в 2018—2019 годах не завозилась ни разу! За этот период было привезено две машины грунта, закупленного за счёт средств ТСЖ. Делили по две садовых тележки на парадную. Все предыдущие годы ситуация была аналогичной! Нашу землю внаглую украли!» — написал один из местных жителей Василий Шевченко.

Добавим, в предыдущие годы МО №72 контролировался депутатами от «Единой России», однако после сентябрьских выборов 15 мест в совете из 20 отошли кандидатам, шедшим с поддержкой «Партии роста».