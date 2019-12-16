Пхеньян, , 03:54 — REGNUM Когда северокорейский лидер Ким Чен Ын в апреле сего года давал США срок для размышления до конца года, он не шутил. О том, чем обернулась для Дональда Трампа попытка свести серьезное предупреждение КНДР к юмору, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Ким Чен Ын Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На днях Трамп высказался в том смысле, что он, мол, сейчас сосредоточен на выборах, а Ким Чен Ын должен в связи с этим подождать, как хороший мальчик, в сторонке со своими проблемами денуклеаризации, переговоров с США и всяким таким прочим. Трамп сим намекнул Киму: помоги мне избраться или хотя бы не мешай ‑ и за это, может, когда-нибудь получить благодарность.

Но с Кимом, который уже не раз демонстрировал свое неприятие такого рода обещаний, этот фортель не прокатил. Ведь еще весной Ким предупреждал, что не приемлет самой идеи бесконечно долгих переговоров, а дает ограниченное время на решение. Увидев же готовность Трампа задвинуть переговоры в долгий ящик, Ким устами представителя КНДР в ООН заявил, что денуклеаризация «больше не является предметом переговоров с США». Шаг по нынешним временам непривычно смелый, но Северной Кореи его вполне можно было ожидать. Трамп же продолжает пожинать плоды своего необдуманного наскока на КНДР, когда его попытка без особых усилий получить дипломатических очков обернулась залезанием в натуральный цугцванг: что бы он не делал — всё хуже, и оставить северокрейскую проблему нельзя, и решить невозможно. А ведь недруги Трампа в США не дремлют, так что северокорейский провал еще вполне может обернуться ему дополнительными проблемами на родине.

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Что стоит за ядерным демаршем Пхеньяна».