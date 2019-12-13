Сеул, , 14:01 — REGNUM Самолёты ВВС США продолжают патрулировать Корейский полуостров не только с воздуха, но и с моря. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Aircraft Spots.

Согласно опубликованным данным, 13 декабря береговой патрульный самолёт Lockheed P-3C Orion, находящийся на службе ВМС США, был замечен над Корейским полуостровом.

Данный тип судна также был замечен в регионе 4 декабря.

Отметим, что полеты разведывательных судов над Корейским полуостровом фиксируются ежедневно.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 12 декабря над Корейским полуостровом был замечен самолёт боевого управления и целеуказания Boeing E-8C Joint Stars, а 11 декабря — стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk.