Москва, , 13:45 — REGNUM Претензии по поводу провала демографической политики в России следует предъявлять практически всему составу прошлого правительства. Такое мнение корреспондент ИА REGNUM 13 декабря высказал политолог Дмитрий Фетисов.

«Заявление Росстата о провале демографической политики не стало новостью. Об этом неоднократно говорил президент Владимир Путин последние годы и ставил конкретные задачи как по улучшению рождаемости, так и по созданию условий для благоприятной жизни граждан. Претензии в данном случае следует предъявлять практически всему составу прошлого правительства, для чего уже при формировании нынешнего состава были проведены изменения», — отметил эксперт.

По его словам, глава государства озабочен вопросом кадрового резерва и заинтересован в поиске людей, которые будут работать в государственном секторе управления эффективнее чем большинство нынешних чиновников.

«Продолжение реализации проектов, направленных на улучшение демографической политики и условий жизни людей по-прежнему останутся основной стратегией государства, и в теории должны решить демографические проблемы», — уверен Фетисов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата по итогам 2019 года естественная убыль населения России станет рекордно высокой за 11 лет — 259,6 тыс. человек. Основная причина сокращения населения — снижение рождаемости почти во всех регионах.

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