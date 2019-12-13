Москва, 13 декабря 2019, 13:45 — REGNUM Претензии по поводу провала демографической политики в России следует предъявлять практически всему составу прошлого правительства. Такое мнение корреспондент ИА REGNUM 13 декабря высказал политолог Дмитрий Фетисов.
По его словам, глава государства озабочен вопросом кадрового резерва и заинтересован в поиске людей, которые будут работать в государственном секторе управления эффективнее чем большинство нынешних чиновников.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата по итогам 2019 года естественная убыль населения России станет рекордно высокой за 11 лет — 259,6 тыс. человек. Основная причина сокращения населения — снижение рождаемости почти во всех регионах.
Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле прокомментировали данные о рекордной убыли населения