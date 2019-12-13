Москва, , 13:36 — REGNUM Бывший глава МИД Украины Павел Климкин сознательно стращает украинцев, утверждая, что компромисс с Россией закончится распадом Украины с последующим переходом значительной части территории страны под власть восточного соседа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Под компромиссом с Россией он, видимо, понимает выполнение Минских договоренностей, безальтернативность которых была вновь подтверждена на недавнем саммите «нормандской четверки» в Париже. И они, эти договоренности, безальтернативны не только в смысле прекращения конфликта в Донбассе, но и сохранения целостности Украины», — сказал сенатор.

А вот «борьба до победы», то есть продолжение войны в Донбассе, к чему по сути призывает Климкин, неизбежно приведен к распаду Украины, указал он.

«Как показывает опыт истории, разного рода внутренние катаклизмы, переживаемые странами, зачастую порождаются именно войнами», — сказал Клинцевич.

Ряд украинских территорий «перейдут под вассальную зависимость от России», если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания «Европейская правда».