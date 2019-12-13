Москва, , 13:01 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв видит несколько адресатов испытания США неядерной баллистической ракеты средней дальности наземного базирования, то есть той категории, которая была запрещена ранее Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«В неудобном положении оказались европейские союзники, послушно повторявшие вашингтонские аргументы о якобы имеющихся нарушениях со стороны Москвы, чтобы попросту поработать на эту версию в пользу американского ВПК. Но теперь Европа, оказавшись без защиты ДРСМД, может во второй раз за последние полвека столкнуться с перспективой размещения американского ядерного оружия с очень малым временем подлета, что, соответственно, приведет к ответным мерам России», — рассуждает Косачёв в Facebook.

Другим адресатом американских военных приготовлений является Китай, у которого такие ракеты составляют основную часть ядерного потенциала, указал сенатор.

«Появление американских ядерных РСМД на Дальнем Востоке может вызвать усиление напряженности в регионе, а то и серьезный кризис наподобие Карибского», — прогнозирует парламентарий.

Хорошо, что эту перспективу видят в мире, в частности — в ООН, подчеркнул Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).