Кампала, , 12:00 — REGNUM В пятницу, 13 декабря, официальные лица Уганды примут своих руандийских коллег в столице страны, Кампале, на совещании по вопросу о реализации соглашения о прекращении напряженности в отношениях между двумя восточноафриканскими странами. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, встреча была первоначально запланирована на 17 октября, но была неоднократно отложена.

Как сообщают сотрудники СМИ, дипломатический конфликт начался после того, как лидеры двух стран обменялись обвинениями во вмешательстве в дела друг друга. Меморандум о взаимопонимании, подписанный президентом Уганды Йовери Мусевени и президентом Руанды Полем Кагаме в Луанде, Ангола, в августе 2019 года не смог ослабить напряженность.

Напомним, что Руанда закрыла границу с Угандой в феврале 2019 года, ограничив перемещение товаров и людей.

Официальный представитель правительства Уганды Офвоно Опондо написал на своей странице в Твиттере, что в сегодняшней встрече также примут участие делегации из Анголы и Демократической Республики Конго, которые являются посредниками по мирному соглашению.

Опондо подчеркнул, что все делегаты подтвердили участие в заседании.

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