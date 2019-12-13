Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Специальный посланник США по Северной Корее Стивен Бигэн посетит Южную Корею в целях обсуждения ситуации на Корейском полуострове. Об этом, как передает Reuters, говорится в заявлении министерства иностранных дел Южной Кореи.

«Стороны обменяются взглядами на ситуацию на Корейском полуострове, обсудят пути достижения прогресса в вопросе полной денуклеаризации полуострова», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, напряженность в отношениях между США и Северной Кореей за последние недели вновь усилилась ввиду запуска Пхеньяном очередных ракет. Вашингтон все еще надеется на продолжения переговоров с властями КНДР.

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