Биробиджан, , 08:51 — REGNUM Из-за невозможности одновременно совмещать должности губернатора и сенатора, в ближайшее время Ростислав Гольдштейн выйдет из состава Совета Федерации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Совет Федерации досрочно прекратит сенаторские полномочия Ростислава Гольдштейна на последнем в 2019 году заседании, которое состоится в понедельник, 23 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростислава Гольдштейна называют одним из лучших учеников «губернаторской школы», в которой по лучшим методикам обучают кадровый резерв, который будет направляться на замещение высших должностей в российских регионах.