Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считает, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, стоящий во главе правящей в стране Консервативной партии, уверенно выигрывает на парламентских выборах в стране. Соответствующую запись он разместил 13 декабря на своей странице в социальной сети Twitter.

«Это выглядит как большая победа для Бориса (Джонсона) в Соединённом королевстве!», — написал в своем Twitter Трамп.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что британский премьер-министр Борис Джонсон переизбран в парламент, а Консервативная партия, которую он представляет, получает абсолютное большинство.

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