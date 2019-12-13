Иркутск, , 08:09 — REGNUM Отставка иркутского губернатора Сергея Левченко, состоявшаяся накануне, 12 декабря, стала одним из самых обсуждаемых событий не только в Приангарье. Так, руководитель «Политической экспертной группы», московский политолог Константин Калачёв в разговоре с ИА «ИрСити» отметил, что причиной отставки стала его принадлежность к «неправильной партии» — КПРФ.

Депутат Государственной думы Сергей Тен пояснил, что изначально не был уверен, что Левченко доработает полный отведенный ему срок. По мнению иркутского политолога Сергея Шмидта, Левченко на посту губернатора не удалось реализовать хотя бы один какой-то внятный проект развития для Иркутской области.

«В первую очередь я говорю об аэропорте в Иркутске. Это просто закончилось позором», — пояснил он.

Мэр Саянска Олег Боровский главным достижением Сергея Левченко считает увеличение областного бюджета: «Да, политической стабильности не прибавилось. Зато у нас в разы увеличилось строительство социальных объектов».

Иркутский политолог Алексей Петров главной причиной отставки Сергея Левченко считает откровенно слабую информационную политику. По его мнению, она у губернатора всегда «хромала», а в какой-то момент просто откровенно провалилась.

«Всё остальное — борьба кланов, которая идёт не первое десятилетие. Если все думают, что с приходом нового врио всё будет по-другому, ничего по-другому не будет, всегда найдутся те, кто доволен и недоволен», — считает политолог.

Более жёстко по поводу отставки Левченко высказались в анонимном канале группы политтехнологов «Методичка»:

"Отставка губернатора Сергея Левченко всегда была вопросом времени. Губернатор-коммунист, победивший кандидата от «Единой России» на выборах 2015 года, с самого начала был слишком нетрадиционным для кандидатов от КПРФ. Почти 20 лет в законодательных собраниях не должны вводить в заблуждение — господин Левченко хотел власти и упорно шёл к ней. А когда добрался, выяснилось, что разницы между двумя крупнейшими партиями как не было, так и нет.

Можно предлагать возродить колхозы и одновременно проводить треть года в заграничных командировках, в один год провалить как борьбу с пожарами, так и ликвидацию последствий наводнения. Можно объяснять все неудачи нападками из Москвы и при этом продолжать покрывать неожиданно коррумпировавшихся соратников».

Теперь главной интригой целого года будут итоги предстоящих губернаторских выборов. Впрочем, по словам директора консалтингового агентства «Город» Марии Минчевой, в регионе больше не должно возникнуть такой ситуации, какая была на выборах между Левченко и Ерощенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Сергею Левченко 66 лет. Он стал главой региона в 2015 году, победив на выборах кандидата от «Единой России» Сергея Ерощенко во втором туре. Срок его полномочий истекал осенью 2020 года. До своего избрания Левченко был депутатом Госдумы трёх созывов.

В отставку Левченко отправился 12 декабря 2019 года. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Игоря Кобзева.

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