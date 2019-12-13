Париж, , 08:08 — REGNUM Франция объявила, что примет «в ближайшие месяцы» 400 беженцев, высланных из Греции, передает BFM TV.

«Мы предложили принять 400 идентифицированных беженцев во Франции», — заявили МВД страны, оправдывая эту помощь «миграционным давлением», которому подвергаются Афины.

По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в 2019 году Греция стала первой страной, принимающей мигрантов в Европе. На ее территории находится более 103 000 беженцев.

Издание отмечает, что «протянутая рука» Франции объясняется «увеличением на 60%» миграционного потока в Грецию из Турции в период между 2018 и 2019 гг.

«Мы должны двигаться в направлении перестройки европейской системы предоставления убежища, чтобы срочные действия, которые мы предпринимаем здесь на специальной основе для Греции, могли стать постоянным проектом», — заявил источник в министерстве внутренних дел Франции.

«Мы не оставим Грецию без посторонней помощи перед лицом этой гуманитарной проблемы и соседней Турции, которая неоднократно угрожала «открыть двери» мигрантам. Ни одна страна не может решить эти проблемы в одиночку. Европейская система управления должна измениться, ситуация в горячих точках очень серьезная», — заявил посол Франции в Афинах Патрик Мезоннав.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп предложил ввести систему квот для новых мигрантов на основе их национальности и профессии, как это сделали США и Канада.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция изучает возможность ранжирования мигрантов