Триполи, , 05:00 — REGNUM Дипломаты западных стран начали уезжать из ливийской столицы Триполи после объявления командующего Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара о решающем штурме, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, сотрудники дипмиссий стран Запада уезжают в район Джанзур на западе Триполи, чтобы затем морским путем уехать из Триполи. Пока официального подтверждения этой информации из иностранных посольств не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар заявил о начале решающего штурма Триполи для полного освобождения ливийской столицы. Он также обратился к сторонникам правительства Национального согласия с призывом не участвовать в боях в обмен на гарантии безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ливии Халифа Хафтар объявил о решающей битве за Триполи