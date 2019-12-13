Брюссель, , 05:02 — REGNUM Европа не решилась отказаться от атомной энергетики. Это следует из итогового заявления саммита Евросоюза, опубликованного 13 декабря.

В документе прямо указывается на неотъемлемое право стран — членов Евросоюза «самостоятельно определять перечень видов энергии, которые они намерены использовать».

Отмечается, что рад стран воспользовались этим правом и заявили о своём намерении, наряду с другими видами энергии, продолжать использовать и атомную энергетику.

В числе таких стран, предположительно, — Франция и Болгария.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главным вопросом двухдневного саммита ЕС, который начался в Брюсселе 12 декабря, есть пункт, касающийся вопросов влияния деятельности человека на изменение климата.

Соглашения по климату достигли все страны сообщества кроме одной, Польши, которой просто «нужно больше времени».

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