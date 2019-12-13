Киев, , 03:34 — REGNUM Российским журналистам, посетившим Украину, может грозить административная ответственность за незаконную видеосъёмку во время пересечения госграницы. Об этом 12 декабря заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«Когда они будут уезжать из Украины, пограничники могут привлечь их к административной ответственности», — пригрозил киевский чиновник на своей странице в Twitter.

Скандальное заявление Кулебы поддержал официальный представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Выступая в эфире одной из украинских радиостанций, он сообщил, что журналисты из России были пропущены через госграницу поскольку они не сообщали, из какой страны приехали.

Напомним, с визитом в Киев накануне отправилась съёмочная группа российского телеканала «Звезда». В редакции пояснили, что журналисты «пропущены в Киев после приглашения президента Украины Владимира Зеленского, сделанного на саммите «нормандской четверки» в Париже 10 декабря».

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