Киев, , 14:41 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают решение властей пустить в страну съемочную группу телеканала минобороны России «Звезда».

Напомним, в опубликованном сегодня видео из Киева съемочная группа заявляет, что решила проверить, пустят ли их на Украину после того, как президент Владимир Зеленский публично пригласил российские СМИ «почувствовать», как живут люди в Донбассе.

«Что, серьезно? Впустили в Украину журналистов телеканала «Звезда» на съемки? Армейский телеканал врага?!! Погранслужба и СБУ — я в шоке от вашего решения. «Нацкорпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — на вас теперь вся надежда. Есть люди, с которыми стоит пообщаться», — призывает политолог Кирилл Сазонов.

ИА REGNUM напоминает, что на брифинге после саммита «нормандской четверки» Зеленский, обращаясь к российским СМИ, заявил:

«Вы приезжайте, я вам лично покажу (как обстоят дела в Донбассе). Только чтобы реально… Я всегда говорю, а вы приезжайте прямо, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли Бриони, или что там, ни запачкаете», — отметил он.