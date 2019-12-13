Якутск, , 03:31 — REGNUM Три послабляющих «алкогольных» законопроекта, внесённых депутатами в Госсобрание Якутии, отклонены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Поправки касались изменения времени торговли спиртным в магазинах республики. Депутат Гаврил Парахин предложил реализацию с 10.00 до 22.00, а его коллега Виктор Федоров — с 14:00 до 16:00 и с 20:00 до 22:00. Также предлагалось внести поправку по условиям и местам розничной продажи алкогольной продукции.

В ходе долгих споров и дебатов, Павел Ксенофонтов предложил отклонить все законопроекты по алкогольной теме. Большинством голосов предложение было принято. Таким образом, в Якутии остаётся в силе один из самых жёстких антиалкогольных законов в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, В Якутии по республиканскому закону спиртное продают с 14:00 до 20:00 часов.