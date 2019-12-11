Якутск, , 03:39 — REGNUM Депутат Госсобрания Якутии Гаврил Парахин предложил коллегам рассмотреть инициативу по изменению времени продажи спиртных напитков в торговых точках, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Профильный комитет предложение одобрил.

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На заседании 12 декабря депутаты в числе прочих вопросов рассмотрят и «алкогольный».

По предложению Гаврила Парахина нужно установить время продажи алкоголя с 10 часов утра до 22 часов. Сейчас спиртное продают с 14:00 до 20:00.

По его мнению, временное увеличение значительно пополнит бюджет Якутии и снизит доходы нелегальных торговцев.

«В первый год доходная часть бюджета как минимум вырастет на 30%. Сейчас поступления от продажи и оформления акцизов равны 1,07 миллиарда рублей. Лжекафе и магазины, торгующие алкоголем из-под полы, делают это нелегально, торговля идёт мимо кассы», — аргументирует депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия в рейтинге трезвости регионов России занимает 51 место. Самыми пьющими регионами названы Колыма, Сахалинская области, Ненецкий автономный округ и Приморье, а алкогольных смертей больше всего на Чукотке и в Магаданской области.