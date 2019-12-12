Вашингтон, 12 декабря 2019, 22:58 — REGNUM Резолюцию о геноциде армян в Османской империи принял 12 декабря американский Сенат, заявил представитель сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендес в Twitter.
Сенатор заявил, что обещал тем, кто живёт в армянской общине в США, бороться за наступление дня, когда в США признают геноцид армян.
Напомним, предложенная Менендесом резолюция о признании геноцида армян Османской Турцией в 1915 году принята после долгих обсуждений, которые велись в Сенате вслед за утверждением документа палатой представителей Конгресса.
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