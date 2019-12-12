Москва, , 22:48 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что на российском телевидении нет никакого запрета на шутки про российского лидера Владимира Путина. Об этом он заявил журналистам сегодня, 12 декабря.

Пескова спросили: считает ли он, что цензуры на российском телевидении стало больше и что про Владимира путина стало нельзя шутить в телеэфире.

Песков ответил:

«На первую часть ответ отрицательный, на вторую тоже — отрицательный».

Напомним, что телеканал ТНТ купил права на показ сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли. По некоторым данным из сериала была вырезана шутка про Владимира Путина.