Генуя, Италия, , 21:30 — REGNUM Представители правоцентристских партий в местном совете Генуи инициировали проведение расследования инцидента в одном из детских садов города, передает Sky в четверг, 12 декабря.

По представленным данным, воспитатели в одном из детских садов предлагали своим воспитанникам (не старше трех лет) рисовать сардин, чтобы впоследствии использовать эти рисунки на политической акции.

Движение «сардин» возникло в Италии в ноябре 2019 года, оно объединяет граждан, недовольных правоцентристской оппозицией (и прежде всего «Лигой») Маттео Сальвини. Сальвини неоднократно удивлялся тому, почему в Италии, в отличие от всех остальных стран мира, проходят митинги не против власти, а против оппозиции.

Наблюдатели предполагают, что движение инспирировано правящей либеральной партией, которая не подписывается под этим своим изобретением открыто, ведь ее собственный рейтинг более чем в полтора раза ниже рейтинга «Лиги».