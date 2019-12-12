Вашингтон, 12 декабря 2019, 20:44 — REGNUM Военное ведомство США провело испытания баллистической ракеты среднего радиуса действия наземного базирования, запрещенной ранее существовавшим договором о РСМД, сообщает 12 декабря РИА Новости со ссылкой на представителя американской военной базы «Ванденберг».
По его словам, лётные испытания ракеты были проведены в 19:30 мск. Запуск был произведён с территории базы «Ванденберг» в штате Калифорния.
Проводится проверка и анализ результатов запуска.
Других подробностей не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. После этого Россия объявила о приостановке своего участия в этом соглашении.
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