Вашингтон, , 20:44 — REGNUM Военное ведомство США провело испытания баллистической ракеты среднего радиуса действия наземного базирования, запрещенной ранее существовавшим договором о РСМД, сообщает 12 декабря РИА Новости со ссылкой на представителя американской военной базы «Ванденберг».

По его словам, лётные испытания ракеты были проведены в 19:30 мск. Запуск был произведён с территории базы «Ванденберг» в штате Калифорния.

Проводится проверка и анализ результатов запуска.

Других подробностей не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. После этого Россия объявила о приостановке своего участия в этом соглашении.

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