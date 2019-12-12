Брюссель, , 18:52 — REGNUM Акция с призывом к участникам саммита Европейского союза «спасти климат» прошла 12 декабря в Брюсселе, передаёт RTBF.

Провели акцию члены Greenpeace: они зажгли файеры и разместили на металлоконструкциях у здания Евросовета баннеры, изображающие огонь.

На одном из плакатов было написано: «Спасите климат». В мероприятии принимали участие шесть десятков человек, часть из которых задержали, поскольку акция не была согласована.

Напомним, саммит ЕС начался в Брюсселе 12 декабря и продлится два дня. В повестке есть пункт, касающийся вопросов влияния деятельности человека на изменение климата.

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