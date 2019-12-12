Брюссель, , 18:14 — REGNUM Минувшая встреча в «нормандском формате» будет обсуждаться на саммите Европейского союза, сообщил журналистам 12 декабря французский президент Эммануэль Макрон.

По словам лидера Франции, он вместе с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель расскажет участникам саммита ЕС об итогах прошедшей 9 декабря в Елисейском дворце встречи. Брифинг на эту тему Меркель и Макрон проведут 12 декабря

Напомним, 12 декабря в Брюсселе открывается двухдневный саммит ЕС. Он проходит на фоне обсуждения итогов встречи «нормандской четвёрки», принимающей стороной которой была на этот раз Франция.

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