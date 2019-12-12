Москва, , 18:00 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ пригласит уполномоченного по правам ребенка в РФ Анну Кузнецову, чтобы обсудить вопрос ограничения вовлечения детей в политику. Об этом журналистам заявил глава комиссии и председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

«Вопросы по тому, чтобы не допустить в политику детей. Это одно из направлений нежелательных организаций — вовлекать подростков в протестные акции в виде игры», — заявил Пискарев.

По его словам, одна из установок неправительственных организаций, которые работают не в интересах РФ, — привлекать к протестам несовершеннолетних граждан для увеличения численности протеста. По словам Пискарева, это «недопустимо».

"Мы хотим пригласить уполномоченного по правам ребёнка Анну Кузнецову, и обсудить эти вопросы с этой структурой, которая знает проблематику этого вопроса», — отметил Пискарев.