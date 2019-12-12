Москва, , 17:17 — REGNUM Россия дала адекватный ответ на высылку двух своих дипломатов из Германии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 декабря заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Абсолютно адекватный ответ на очередной антироссийский выпад в стиле «хайли лайкли». — заявил Слуцкий.

Ранее объявление персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине на основании одних подозрений в якобы причастности России к убийству гражданина Грузии Слуцкий расценил как «явно недружественный шаг».

Стало известно, что Россия высылает двух сотрудников посольства ФРГ в Москве в ответ на выдворение двух российских дипломатов из Германии. Таким стал ответ МИД России на решение выслать из Германии двоих российских дипломатов в свете дела об убийстве гражданина Грузии.

МИД ФРГ счел высылку своих дипломатов из РФ «неправильным сигналом».

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