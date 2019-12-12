Белгород, 12 декабря 2019, 17:17 — REGNUM Закон, направленный на совершенствование пропорциональной избирательной системы, применяемой на выборах депутатов Белгородской областной думы, принят 12 декабря, сообщает пресс-служба регионального парламента. Депутаты снизили количество региональных групп, необходимых для выдвижения партий. Это позволит принять участие в выборах партиям с немногочисленным составом.
Для участия в выборах депутатов областной думы по пропорциональной избирательной системе необходимо выдвинуть как минимум 27 кандидатов, а максимум — 78. Этот список кандидатов должен быть разбит минимум на 13 частей — региональных групп, а максимум — на 25. Народные избранники решили для всех партий, участвующих в выборах по спискам, уменьшить число региональных групп до 12 (максимально), а минимум — до шести.
Региональные группы будут соответствовать частям территории Белгородской области, перечень которых определит Избирательная комиссия области. Прежде региональные группы соответствовали территориям одномандатных избирательных округов.
В Белгородской области действует 41 региональное отделение политических партий. В выборах в областную думу в сентябре 2015 года по спискам участвовало девять региональных отделений.