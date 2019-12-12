Белгород, , 17:17 — REGNUM Закон, направленный на совершенствование пропорциональной избирательной системы, применяемой на выборах депутатов Белгородской областной думы, принят 12 декабря, сообщает пресс-служба регионального парламента. Депутаты снизили количество региональных групп, необходимых для выдвижения партий. Это позволит принять участие в выборах партиям с немногочисленным составом.

Для участия в выборах депутатов областной думы по пропорциональной избирательной системе необходимо выдвинуть как минимум 27 кандидатов, а максимум — 78. Этот список кандидатов должен быть разбит минимум на 13 частей — региональных групп, а максимум — на 25. Народные избранники решили для всех партий, участвующих в выборах по спискам, уменьшить число региональных групп до 12 (максимально), а минимум — до шести.

«Соответственно уменьшится и общее число кандидатов в списке, необходимое для участия в выборах в облдуму — минимум 19, а максимум 63. Таким образом, на выборах в областную Думу по спискам по единому избирательному округу смогут принять участие больше политических партий», — рассказал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Фёдор Сулим.

Региональные группы будут соответствовать частям территории Белгородской области, перечень которых определит Избирательная комиссия области. Прежде региональные группы соответствовали территориям одномандатных избирательных округов.

«Этот проект закона направлен на создание равных условий для всех и на сокращение количества региональных групп. Ни на количество депутатов, ни на ухудшение положение каждого конкретного депутата, участвующего в выборной кампании, данный законопроект ни в коем случае не повлияет», — отметила спикер думы Наталия Полуянова.

В Белгородской области действует 41 региональное отделение политических партий. В выборах в областную думу в сентябре 2015 года по спискам участвовало девять региональных отделений.